"Мстители: Война бесконечности" побил рекорд по сборам уже в первый же уикенд

Фильм о супергероях "уложил на лопатки" "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Форсаж 8".

У "Мстителей" новый рекорд.

Стартовавший на прошлой неделе фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) уже побил рекорд для фильма-дебютанта: по предварительным данным, в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры он собрал 630 миллионов долларов.

Как передает Би-би-си, предварительные данные не включают Китай, где премьеры еще не было. Цифры предоставила компания Exhibitor Relations.

Уже ясно, что "Мстители" обойдут "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), который установил предыдущий рекорд в апреле 2017 года, собрав 542 млн долларов.

Судя по всему, "Мстители" побьют и домашний рекорд для премьеры, собрав только в США 250 млн долларов. Официальные данные появятся в понедельник, но данные по США уже ставят его впереди прошлого рекордсмена "Звездные войны: Пробуждение силы" с его 248 млн долларов.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории". В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

