Мухарский назвал условие, при котором Украине грозит потеря новых земель

Ведущий считает, что Донбасс и Крым отпали потому, что наша страна их не украинизировала, имея такую возможность.

Украина может потерять новые земли, если ее политика в области культуры и гуманитарной политики не изменится, полагает Антин Мухарский Скриншот видео с youtube.com

Телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) считает, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

Украинскому государству нужно разобраться с Харьковом и Одессой, Николаевом и Херсоном, а не думать о возвращении под контроль Киева Донбасса или Крыма, рассказал артист во время чата на "Главреде".

"Донбасс и Крым и отпали потому, что мы их не украинизировали, имея такую возможность. И сейчас мы не украинизируем и не делаем ничего для того, чтобы Харьков был украинским, чтобы Одесса была украинской... А Россия — делает, и "русскоязычное население" — тоже делает", — заявил собеседник.

Ведущий подчеркнул, "если государственная политика в области культуры и гуманитарной политики будет такой, как сейчас, то не исключено, что граница Украины уже в ближайшее время будет проходить по Днепру".

"Украина, да и вообще, государство — это не территории. Это — культура, которая существует на этих землях, на этих территориях", — сказал Мухарский.

"Не буду повторять расхожее в последнее время мнение Черчилля (бывший премьер Британии Уинстон Черчилль — Ред.), но оно как раз показывает суть. Когда хотели сократить расходы на музеи, спросили: "А зачем нам тогда воевать? За что мы тогда воюем?". Мы и все государства, в конце концов, воюют за ареал своего существования. А ареал своего существования очерчен исключительно "меловым кругом" языка и культуры", — добавил он.

Ранее Антин Мухарский говорил, что Донбасс, в особенности, захваченные части, необходимо украинизировать. По его словам, власти Украины занимаются оружием, армией (и это тоже очень важно), но при этом не делают никаких шагов по украинизации этих территорий.

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