"Мумия": Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом на новом фото

Фото певицы появилось на странице Баскова в Instagram.

Басков поделился фото с Примадонной Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом.

На своей странице в Instagram фото с Примадонной выложил певец Николай Басков. Подписчики разделились на два лагеря: одни жестко раскритиковали внешность артистки, отметив, что Пугачева совсем бабушкой стала, и попытки спасти ситуацию фотошопом не увенчались успехом.

"Какая уже у Аллы красота? Дряблая старуха", "Немолодой Кен и бабушка Барби", "Какой бездарный фотошоп...щеки Алле вообще испортили", "Бабушка совсем смешная", "Роскошная мумия", "Не живые глаза у Аллы", "У Аллы парик сваливается…", - критиковали юзеры.

Другие же наоборот отметили, что Пугачева для своих лет выглядит молодо, и злопыхатели зря критикуют Примадонну.

"Превосходное фото!", "Наконец-то Пугачева шикарно выгладит и хорошее фото", "Алла потрясающая!", "Просто красотка, Аллочка! Время над ней не властно", "Очень хорошо выглядит. Оставьте ее в покое", - восхищались поклонники.

Юзеры раскритиковали артистку за использование фото редактора instagram.com/nikolaibaskov

Ранее Максим Галкин показал фото Аллы Пугачевой без фильтров и фотошопа.

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