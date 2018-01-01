"На цыпочках удобно ходить?!". Ани Лорак покрасовалась в молодежном образе, фото

Снимок певицы в соцсети собрал много лайков.

Ани Лорак позировала в молодежном образе instagram.com/anilorak

Украинская певица — 39-летняя Ани Лорак (Каролина Куек) — выложила в Интернет фотографию, на которой запечатлена в молодежном образе.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 115 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в рубашке, рваных джинсах и в кроссовках.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "На цыпочках удобно ходить?!", — спросила olgagulaeva85.

"У вас такие красивые ноги… длинные", — отметила 11.p.d. "Великолепная девочка", — написал alexander291062.

Ани Лорак позировала в молодежном образе instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".

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