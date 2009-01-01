На "Голос країни-7" придет звезда эстрады

Также в новом выпуске зрители услышат самый трогательный кавер на песню Джамалы "1944".

В это воскресенье, 29 января, в 21.00 зрители телеканала "1+1" увидят новый выпуск проекта "Голос країни-7" , самого рейтингового проекта на украинском телевидении с начала этого года.

Настоящим сюрпризом для тренеров и зрителей станет участие в проекте Народной артистки Украины Аллы Кудлай: "Про песню все забыли, а о ней забывать нельзя. Именно поэтому я сегодня здесь. Я творческая личность: хочу творю, а хочу вытворяю", — прокомментировала Алла Кудлай свое участие в "Голосі країни-7".

Также в новом выпуске зрители услышат самый трогательный кавер на песню Джамалы "1944", "бременского музыканта", который поразит всех своим уникальным тембром, и квартет, которому впервые в истории проекта разрешили принимать участие в шоу.

Алла Кудлай пресс-служба 1+1

Стоит отметить, что иногда во время сьемок тренеры откровенно рассказывают друг другу самые интересные подробности своей жизни. Так Джамала, Сергей Бабкин, Тина Кароль и Потап признались, что в школе получали двойки по химии и физике. Тина Кароль даже созналась, что прогуливала уроки в школе, а Джамале натянули оценку до четверки, чтоб не портить аттестат.

В новом выпуске Джамала продолжит удивлять зрителей и тренеров своим перфекционизмом, отказавшись от участника после нажатия на красную кнопку.

Узнают ли звездные тренеры "красиву жінку незаміжню" Аллу Кудлай и пройдет ли в команду участник, от которого отказалась Джамала, смотрите уже в это воскресенье в 21.00.

Напомним, Наталья Могилевская пришла на "Голос країни-7".