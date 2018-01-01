"Надеюсь, такие губы не навсегда": "Роксолана" Мерьем Узерли разочаровала фанатов "пельменями" на лице

Знаменитость выложила селфи в самолете.
Знаменитость опубликовала в Instagram селфи, на котором она позирует в самолете без макияжа.
Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни обвинил Узерли в том, что она перестаралась с иньекциями в губы, другие же отметили, что она выглядит естественно.
"Губы увеличила, скулы. Где естественность?", "Такая необычная внешность у Мерьем и так испортить свою харизму накачав губы. Зачем?", "Надеюсь, такие губы не навсегда. Очень яркая девушка", "Это - работа хирургов-косметологов, которые все испортили", - писали юзеры.
Ранее фанаты заметили на фото Мерьем Узерли округлившийся живот.
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