"Надеюсь, такие губы не навсегда": "Роксолана" Мерьем Узерли разочаровала фанатов "пельменями" на лице

Знаменитость выложила селфи в самолете.

Мерьем Узерли поделилась селфи instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики , поделилась с фанатами селфи, которое вызвало жаркие споры среди поклонников.

Знаменитость опубликовала в Instagram селфи, на котором она позирует в самолете без макияжа.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни обвинил Узерли в том, что она перестаралась с иньекциями в губы, другие же отметили, что она выглядит естественно.

"Губы увеличила, скулы. Где естественность?", "Такая необычная внешность у Мерьем и так испортить свою харизму накачав губы. Зачем?", "Надеюсь, такие губы не навсегда. Очень яркая девушка", "Это - работа хирургов-косметологов, которые все испортили", - писали юзеры.

Мнение поклонников разделилось instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее фанаты заметили на фото Мерьем Узерли округлившийся живот.

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