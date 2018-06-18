"Беременна?": фанаты заметили на фото "Роксоланы" Мерьем Узерли округлившийся живот

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами серией фото, из-за которых ее заподозрили в беременности. После завершения съемок в известном в Украине сериале "Великолепный век", Мерьем сильно изменилась — сбросила вес и перекрасилась в блондинку.

Знаменитость опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в комбинезоне, который подчеркнул заметно выпирающий животик актрисы. Единственное обьяснение этому, по мнению поклонников – беременность актрисы.

"Беременна?", "Как будто беременна", "Живот большой", "Беременна или жирок?", - заметили подписчики.

Сейчас актриса уже воспитывает 4-летнюю дочь Лару. Девочку она родила от своего бывшего возлюбленного, который, узнав о беременности Мерьем, бросил ее.

Ранее Мерьем Узерли ужаснула фанатов внешним видом.