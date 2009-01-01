Надежда Мейхер тайно вышла замуж

Свадьбы супруги не устраивали.

Надежда Мейхер Instagram

Об этом она рассказала в интервью 7 Дней.

Они с Михаилом никому не сказали о своих планах, просто приехали в загс на машине вместе с детьми и расписались. Даже мама артистки узнала о случившемся "по факту". А многие друзья до сих пор не в курсе, что Надежда сменила фамилию на Уржумцева.

Певица говорит, что муж не настаивал на этом, это было ее решение. "Он не настоял, а предложил, со мной сложно в этом плане — настаивать бесполезно. Но я не стала отказываться: мне нравится быть Уржумцевой. Так что меня знают в основном по псевдониму Грановская, ну а в паспорте все по-другому".

Надежда Мейхер Главред

Свадьбы супруги не устраивали. "Мы просто сели в машину вместе с детьми, доехали до загса и расписались. Даже моя мама узнала о случившемся "по факту". Накануне Миша обзвонил нескольких друзей и родственников и пригласил в ресторан — просто так, посидеть-поговорить. Уже на месте мы объявили всем, что поженились. Так что обошлось без белого платья", — призналась Надежда.

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