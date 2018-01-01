"Нех*йовая ты шл*ха". Седокова на российском ТВ активно поддерживала сборную РФ

Исполнительница специально для этого прилетела в Москву.

Седокова публично демонстрирует поддержку РФ Instagram Анны Седоковой

Украинская певица Анна Седокова в Москве пришла на эфир одного из центральных телеканалов, чтобы в вместе с россиянами поддержать сборную страны во время матча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией.

"Прямо сейчас, на "Первом канале" в программе "Пусть говорят" обсуждаем Чемпионат и ставим ставки на сегодняшний матч Хорватия – Россия. Вы за кого? Какой счет будет? Кто угадает, тому потом любовь", – написала Седокова в Instagram накануне эфира.

Во время передачи певица рассказывала, что недавно бывала в украинских городах. Она заявляла, что "футбол всех нас объединяет".

В комментариях пользователи гневно отозвались о поездке певицы в Россию, которая не только часто там гастролирует, но и решила поддержать сборную на ЧМ.

"Ниху*овая ты шл*ха, конечно, сказал бы даже элитная...межгосударственная такая бл*дь", "Позор променять Украину на Россию, это из ряда вон выходящее, сиди теперь на России и не возвращайся в Украину", "А какое отношение ты имеешь к футболу вообще?", "Подстилка", До свиданья, ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес", - написали пользователи в комментариях.

Instagram Анны Седоковой

Напомним, Седокова поделилась с фанатами фото с вечеринки, на котором она изображена без бюстгальтера и в черном платье на шнуровке с глубоким декольте.

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