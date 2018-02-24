Нежный романтик: Виталий Козловский покорил поклонниц стихотворением

Певец поделился своими мыслями о любви.

Виталий Козловский поделился с подписчиками своим стихотворением vkozlovskiy/instagram

Украинский артист Виталий Козловский пленил своих фанатов стихотворением о любви.

Фотографию, под которой он написал свое произведение, певец выложил в Instagram. На снимке артист сидит в кресле в белой рубашке, в синих штанах и босой.

"О Сильных: К слабакам любовь не приходит. Только Сильные встретят её. Они силы в себе находят побороть себя в "тяжело". Да, Любовь - это тот ещё праздник. Не поймёшь, что подарит она?! А бывает, что как слепой всадник, понимаешь : вокруг пустота... И тогда нужна мудрость порвать все! Не скучать, не мечтать, не страдать. От природы дана Сильным сила, что поможет себя же понять. Если все у них не понарошку, если это любовь, а не бред. Нужно быть очень сильным, не крошкой, Удержать! Не свести всё на нет!", - подписал фото артист.

Подписчиков Козловского такой стих вдохновил, и они тоже в комментариях восхитились талантом артиста.

"А почему босиком? Босой значит беззащитный. Как указатель на уязвимость в чем-то...", "Ну нельзя быть таким невыносимо хорошим, Виталик", "Хороший стих, до мурашек", "Мудрые слова сильного мужчины!", - писали юзеры.

Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) Фев 24, 2018 в 1:35 PST

Ранее фанаты посоветовали Козловскому найти свою любовь на реалити-шоу.