Николай Караченцов снова попал в ДТП и находится в реанимации

Медики диагностировали у актера сотрясение мозга.

Николай Караченцов petr-kuznets.livejournal.com

Актер Николай Караченцов , который в понедельник попал в аварию, сейчас находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Об этом сообщили в справочной службе медучреждения, пишут РИА Новости.

Накануне актер попал в аварию на Щелковском шоссе, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у актера сотрясение мозга.

"Он лежит в нейрохирургической реанимации", — приводит слова источника издание.

Ранее сын актера Андрей Караченцов заявил, что его отца переведут в московскую больницу.

В 2005 году актер попал в серьезное ДТП и получил такие травмы, что его здоровье до сих пор не восстановлено. Роковая авария произошла почти ровно 12 лет назад – 28 февраля.

Напомним, в ДТП под Киевом погиб украинский рэпер.