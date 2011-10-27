Николай Караченцов снова попал в ДТП и находится в реанимации

Медики диагностировали у актера сотрясение мозга.
Об этом сообщили в справочной службе медучреждения, пишут РИА Новости.
Накануне актер попал в аварию на Щелковском шоссе, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у актера сотрясение мозга.
"Он лежит в нейрохирургической реанимации", — приводит слова источника издание.
Ранее сын актера Андрей Караченцов заявил, что его отца переведут в московскую больницу.
В 2005 году актер попал в серьезное ДТП и получил такие травмы, что его здоровье до сих пор не восстановлено. Роковая авария произошла почти ровно 12 лет назад – 28 февраля.
Напомним, в ДТП под Киевом погиб украинский рэпер.