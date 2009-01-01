Одесская Барби показала, как выглядит ее мама в купальнике

В комментариях девушка сообщила, что ее мама занимается в зале

Валерия Лукьянова Instagram

решила продемонстрировать от кого у нее такая утонченная фигура.

Снимок с мамой Валерия опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Вот в кого у меня такая фигура! Это моя мама!" — подписала она фото.

В комментариях девушка, получившая известность из-за своей кукольной внешности, сообщила, что ее мама занимается в зале, но не так много, как она.

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"Вау, у вашей мамы крутейшая фигура, вы большие молодцы, что держите себя в форме", "Тело лучше чем у многих 20-летних. Браво!" — оценили поклонники.

Валерию упрекают в том, что она не признается в многочисленных пластических операциях, и вводит в заблуждение девушек, которые мечтают выглядеть, как она.

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"Барби" не отрицает лишь операцию по увеличению груди, а пластику носа и удаление ребер для тонкости талии (девушка уверяет, что она менее 50 см) отрицает.

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"Вся генетика досталась мне от природы, кроме груди. Мне очень нравится худенькое телосложение, и когда я весила около 46-47 килограммов, мне моя фигура не нравилась, поэтому я похудела и, к сожалению, у меня очень похудела грудь.

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Мне пришлось увеличить грудь, чтобы чувствовать себя полноценной девушкой. Больше никаких пластических операций не делала", — говорила она раньше.

Напомним, похудевшая Жанна Бадоева показала фигуру в купальнике.