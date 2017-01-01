Олег Винник в брутальном образе появился на обложке глянца, фото

Певец прокомментировал интерес к своей личной жизни.
Исполнитель также дал изданию эксклюзивное интервью, говорится на сайте глянца.
"Многие хотят знать о моей личной жизни. А зачем? Ну ладно, узнали, что у Олега, например, 12 детей и шесть жен. А дальше что? Подумаешь! У всех есть жены, дети, родители", — отметил артист.
По его словам, "у каждого есть трусы". "Понимаешь, в чем вопрос? Ладно, хорошо, увидели вы и семью, и нижнее белье. А дальше что? А вот слабó привлечь внимание публики классной новой песней?", — добавил собеседник.
Ранее СМИ узнали, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таисию Сватко, известной под сценическим именем Таюне, у пары есть сын-подросток, он учится в Европе.