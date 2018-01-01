Ольга Бузова выдвинула свою кандидатуру на Евровидение-2019

Сама Самойлова в качестве кандидатуры для 2019 года предлагала исполнительницу Manizha.
Певица уверена, что не только достойно представит Россию, но и легко выйдет в финал, пишут Актуальные новости.
По мнению Бузовой, представительница РФ в 2018 году Юлия Самойлова оказалась слишком слабой участницей для конкурса такого масштаба. В частности, той просто не хватало опыта, а также уверенности в собственных силах.
Сама же Самойлова в качестве кандидатуры для 2019 года предлагала исполнительницу Manizha.
Напомним, что Самойлову после провала в Лиссабоне раскритиковали в сети ее же соотечественники. Девушка спела слабо и даже забыла слова.
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