Ольга Бузова выдвинула свою кандидатуру на Евровидение-2019

Ольга Бузова предложила свою кандидатуру для участия в Евровидении-2019.

Певица уверена, что не только достойно представит Россию, но и легко выйдет в финал, пишут Актуальные новости.

По мнению Бузовой, представительница РФ в 2018 году Юлия Самойлова оказалась слишком слабой участницей для конкурса такого масштаба. В частности, той просто не хватало опыта, а также уверенности в собственных силах.

Сама же Самойлова в качестве кандидатуры для 2019 года предлагала исполнительницу Manizha.

Напомним, что Самойлову после провала в Лиссабоне раскритиковали в сети ее же соотечественники. Девушка спела слабо и даже забыла слова.

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