Юлия Самойлова назвала виновных в ее проигрыше на Евровидении-2018

Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова, которая не попала в финал песенного конкурса, заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере.

Наряд для выступления ей пришлось готовить на свои деньги, рассказала в интервью YouTube-каналу "The Люди".

"Я не хочу лезть в чей-то карман, но я ожидала, что все будет по-другому, что подготовка артиста будет иной", - сказала Самойлова.

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Она добавила, что Первый канал обещал ей приобрести новую инвалидную коляску, однако отказался это делать.

Певица также добавила, что никого в провале не винит, кроме себя, однако считает, что подготовке ее номера не уделили должного внимания. Самойлова рассказала, что прорепетировать полностью номер со всеми декорациями ей удалось лишь раз.

Напомним, что Самойлову после провала в Лиссабоне раскритиковали в сети ее же соотечественники. Девушка спела слабо и даже забыла слова.

Также стоит отметить, что Самойлова пожалела о "Евровидение".

"Евровидение", безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моем творчестве. О нем я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Жалею, что я переволновалась, не оправдала надежд - своих и людей, которые меня поддерживали", - заявила исполнительница.

Ранее в России обвинили Украину в провале Самойловой.