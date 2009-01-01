Ольга Ракицкая презентовала трек "Солнце", который записала на 9-м месяце беременности

Идея создания лирической песни появилась как раз в тот момент, когда Ольга ожидала первенца.

Ольга Ракицкая Instagram Ольга Ракицкая

Певица Ольга Ракицкая, взявшая творческую паузу на время беременности, выпустила новую песню и посвятила ее своей дочери.

В основе нового трека, как и всего творчества солистки группы #Мойгород, лежит личная история певицы.

Идея создания лирической песни появилась как раз в тот момент, когда Ольга ожидала первенца.

Автором слов и музыки нового сингла выступила близкая подруга певицы Ольга Животкова, больше известная как Бажана. Именно она написала и дебютную композицию группы "Здравствуй, мой город", ставшую неофициальным гимном родного города певицы — Донецка.

"C Бажаной мы много общались перед написанием этой композиции, я рассказывала ей о том, чтобы хотела слышать в песне, она услышала каждое мое слово и просьбу. В итоге песня получилась очень искренней, светлой. Записывала я ее будучи на 9-м месяце беременности. Так что каждое слово и каждая нота в этой песне, прочувствованы всем сердцем", — комментирует Ольга Ракицкая.

По словам певицы, песня "Солнце" — это настоящая ода материнству: "Могу точно сказать, что материнство меняет любую женщину. Я не исключение. С появлением доченьки, в мое сердце вселились какие-то необъяснимые чувства, это особенная любовь и нежность. Дети нам добавляют сил и энергии. Во мне появилось ещё больше желания ставить перед собой цели и идти к ним", — поделилась Ольга.

Ольга Ракицкая супруга защитника сборной Украины и ФК "Шахтер" Ярослава Ракицкого, идейный вдохновитель группы #Мойгород. В 2016 году группа с треком "Не відпускай" прошла в финал национального конкурса "Український формат", а позже песня стала саундтреком к фильму ирано-чешско-украинского производства "Осенние воспоминания". 23 апреля 2017 года Ольга подарила мужу первенца. У пары родилась дочь Ярослава.

Напомним, Ольга Ракицкая презентовала эмоциональный трек "Полетіли".