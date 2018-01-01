"Швабра, жираф, палка". Оля Полякова рассказала, какие комплексы у нее были в детстве

Мама певицы хотела, чтобы она стала врачом.

Оля Полякова в детстве не питала никаких иллюзий по поводу себя instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица, Суперблондинка Оля Полякова заявила, что в детстве у нее было ряд комплексов — самая высокая в классе и во дворе, худая, сутулая.

Артистка "очень стеснялась своего роста, не питала никаких иллюзий по поводу себя", рассказала она в интервью "Фактам".

По словам исполнительницы, ее "дразнили шваброй, жирафом, палкой и доской".

"Это сейчас я смотрю старые фотографии и понимаю, что была хороша. Особенно на снимках, сделанных мамой. Тогда я даже хотела порвать их. "Через 20 лет ты будешь гордиться этими фото", — убеждала меня мама", — отметила собеседница.

По словам Суперблондинки, она "как-то очень долго расцветала, была длинной и плоской, не представляющей интереса для одноклассников". "Меня дразнили и шваброй, и жирафом, и палкой, и доской. Но лет в 18 все изменилось", — добавила Полякова.

"В Киеве около пяти лет принимала участие в показах дома женского белья (что-то вроде отечественной версии Victoria's Secret). И мне это нравилось. А потом была учеба в консерватории — желание стать певицей все-таки победило. Я с детства занималась музыкой, закончила музыкальную школу по классу фортепиано", — сказала певица.

"Причем, в семь лет сама записалась туда, просто поставила родителей перед фактом. Как и при поступлении в музыкальное училище. Мама хотела, чтобы я стала врачом, даже забирала мои документы из училища. Но я никого не слушала, потом сама поступила в Киевскую консерваторию", — поделилась артистка.

Напомним, в начале января Оля Полякова писала в соцсети, что вместе с семьей отдыхала на острове Шри-Ланка. Ее муж бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.