Оля Полякова сняла партнера по проекту "Танці з зірками" в своем клипе

Танцовщик признался, что за время проекта стал с Олей настоящими друзьями.

Суперблондинка рассказала, через что придется пройти ее партнеру в "Танцях з зірками" по сюжету клипа.

"У нас будет настоящий мюзикл, невероятную постановку для которого создал Олег Жежель. В клипе будет не то что треугольник, а даже двенадцатиугольник любви. У женщин всегда есть подружки, которые обязательно выступают против отношений, и наша история не исключение. Именно поэтому мы решили создать такой женский многоугольник, в котором подруги не дают мужчине спокойно общаться с его любимой", — сказала Оля Полякова.

Степан рассказал, как проходили съемки, а также поделился эмоциями от своей первой актерской роли: "Я давно мечтал попробовать себя в роли актера, и Оля дала мне этот шанс: "Степан, я вижу в роли главного героя клипа только тебя". Останавливаться на этом не собираюсь: планирую закончить актерские курсы и дальше развиваться в этом направлении".

Также танцовщик признался, что за время проекта стал с Олей настоящими друзьями: "Мы регулярно переписываемся с Олей и ностальгируем за паркетом "Танців з зірками". Во время съемок клипа она очень волновалась, чтобы я не заболел, и отправляла меня пить горячий чай и контролировала, чтобы я был тепло одет. Было очень холодно, а в кадре я постоянно был или в костюме, или в майке. Мне такое внимание Оли было очень приятным", — признался танцовщик.

Напомним, у Оли Поляковой украли телефон на съемках шоу.