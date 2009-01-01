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Первая леди Франции удивила радикальным мини

Сегодня, 11:37

К наряду Брижит подобрала бежевые босоножки на высоком каблуке.

Бриджит Макрон
Бриджит Макрон Reuters
64-летняя супруга нового президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит попала в объективы папарацци.

Женщину засняли в Брюсселе во время ее визита в музей.

Пока ее муж занят политическими делами, она решила заняться культурным развитием.

Для визита в музей миссис Макрон надела короткое черное платье и засветила свои стройные ноги.

Бриджит Макрон
Reuters

В таком наряде первая леди Франции больше была похожа на молоденькую девушку, чем на женщину в возрасте.

Бриджит Макрон
Бриджит Макрон и Мелания Трамп Reuters

К наряду Брижит подобрала бежевые босоножки на высоком каблуке и стильною сумку Louis Vuitton в клетку на черной цепочке.

Бриджит Макрон
Reuters

Бриджит Макрон
Reuters

Бриджит Макрон
Reuters

Напомним, Берлускони посмеялся над разницей в возрасте президента и первой леди Франции.

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Первая леди, Бриджит Макрон, наряд
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