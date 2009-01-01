Первая леди Франции удивила радикальным мини

К наряду Брижит подобрала бежевые босоножки на высоком каблуке.
Женщину засняли в Брюсселе во время ее визита в музей.
Пока ее муж занят политическими делами, она решила заняться культурным развитием.
Для визита в музей миссис Макрон надела короткое черное платье и засветила свои стройные ноги.
В таком наряде первая леди Франции больше была похожа на молоденькую девушку, чем на женщину в возрасте.
К наряду Брижит подобрала бежевые босоножки на высоком каблуке и стильною сумку Louis Vuitton в клетку на черной цепочке.
Напомним, Берлускони посмеялся над разницей в возрасте президента и первой леди Франции.