Подарили вещи для ребенка: поклонники Бузовой требуют, чтобы певица создала семью

Фанаты удивили ведущую необычным сюрпризом.

Бузова удивилась такому сюрпризу instagram.com/buzova86

Российской певице Ольге Бузовой фанаты подарили вещи для ребенка.

Необычный сюрприз после спектакля "Мужчина нарасхват" в Сочи Бузова нашла в своей гримерке, пишет "СтарХит".

Телеведущей и начинающей певице подарили коробку с вещами для будущего малыша. Цвет одежды был выбран универсальный – такой подойдет и девочке, и мальчику. Знаменитость с улыбкой отреагировала на подобный знак внимания и поспешила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Ольга дала понять, что ее рано поздравлять с беременностью.

"У меня даже мужчины пока что нет!" – сказала звезда.

Возможно, поклонники Бузовой хотели ей намекнуть на то, что пора заняться созданием семьи, ведь ее бывший супруг Дмитрий Тарасов снова женился, и с женой в ожидании ребенка.

Ранее Ольга Бузова ужаснула фанатов снимком в купальнике.

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