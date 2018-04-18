"Рука - воронья лапа": Ольга Бузова ужаснула фанатов снимком в купальнике

Российская певица Ольга Бузова шокировала фанатов снимком в купальнике, поклонники обратили внимание на странное положение руки артистки.

Двумя фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram. На одном снимке певица запечатлена в черном купальнике в профиль, демонстрируя фигуру. Она таким фото сопроводила пост о пластической хирургии. Певица призналась, что скальпель пластического хирурга никогда не касался ее тела.

"Как я отношусь к пластической хирургии? Я всегда была за естественную красоту. Но, если имеется что-то в нашей внешности, что нас не удовлетворяет, почему бы и не исправить это. Если вы можете сделать себя лучше, и это подарит вам уверенность, то почему бы это не сделать. Ведь это абсолютно естественно, что люди стремятся выглядеть лучше. Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю", - призналась певица.

На другом фото Бузова позирует на фоне бассейна в слитном купальнике, делая акцент на попу. Однако поклонники артистки обратили внимание на ее руку, которая на фото выглядела неестественно.

"Рука какая страшная. Фуу Бузова не та уже", "Ужас фигура! А рука - воронья лапа", "Что у нее с руками", "Чето тут задок не удачно вышел", - писали юзеры.

Ранее полуобнаженная Ольга Бузова возмутила фанатов пикантной фотографией.