Полуобнаженная украинская телеведущая похвасталась фигурой и показала свой накачанный "орех"

Валерия Крук показала результат усердных тренировок в спортзале.

Валерия Крук показала результат усердных тренировок в спортзале instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поразила фанатов очередной фотосессией с голыми ягодицами в соблазнительном кружевном белье.

На своей странице в Instagram она выставила пару фотографий и видео, на которых пикантно позирует в черном боди, оголяющем накачанные ягодицы ведущей, и подобном наряде, который подчеркивает грудь Крук.

Однако такими фото телеведущая вызвала осуждение некоторых фолловеров-моралистов. В ответ завистникам и хейтерам Лера решила объяснить, почему постоянно снимается обнаженной и хвастается фотографиями в сети.

"Первое, чтобы я хотела подчеркнуть: я в отношениях! И мои, иногда чуть откровенные снимки, не являются рекламой себя в циничном смысле этого слова. Я никого не ищу! Я люблю красивые видео, люблю талантливых фотографов. Второе: Ну не зря же я качала орех! P.S. Каждая фотосессия планируется в одежде, итог... не совсем по плану!", - объяснила Крук.

Валерия Крук показала результат усердных тренировок в спортзале instagram.com/valeriyakruk

Валерия Крук показала результат усердных тренировок в спортзале instagram.com/valeriyakruk

Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk) 10 Апр 2018 в 11:32 PDT

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