Постройневшая Анфиса Чехова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике

Ведущая показала результаты похудения.

40-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала снимки с фотосессии у моря.

На своей странице в Instagram она поделилась серий снимков. На которых позирует в бирюзовом купальнике. Которых выгодно подчеркивает постройневшие формы ведущей.

Поклонники не стесняясь оставляли сотни комплиментов ведущей, удивляясь, как можно было так похудеть.

"Роскошная Анфиса", "Как как так можно было похудеть? Умница", "Фигуристая девочка", "Оооо, ну просто огонь", - расхваливали фигуру подписчики.

Ранее Анфиса Чехова похвасталась результатами похудения, и поделилась секретом стройности.

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