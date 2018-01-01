Провокация на Евровидении-2018: зритель выхватил микрофон у конкурсантки из Британии

Фанат "вылетел" на сцену, и стал кричать.

Фанат "вылетел" на сцену, и стал кричать Кадр: youtube.com/user/eurovision

В столице Португалии, Лиссабоне стартовал финал Евровидения-2018. В этом году не обошлось без провокаций - во время выступления участницы из Британии SuRie на сцену выбежал фанат, отобрал у певицы микрофон, и стал выкрикивать какие-то лозунги.

Зрителя мигом "скрутила" охрана, и вывели мужчину со сцены.

В это время SuRie не растерялась - певица подбадривала зрителей аплодисментами, и когда ей вернули микрофон, допела песню до конца.

По правилам Евровидения, тот участник, чье выступление было сорвано, имеет возможность выступить после всех участников еще раз.

Фанат "вылетел" на сцену, и стал кричать в отобранный у певицы микрофон Фото: Reuters

Пока что выступление певицы, на которое попал неприятный инцидент, на официальном YouTube-канале не опубликовали.

На конкурсе певица исполнила вдохновляющую песню "Storm" — о том, что хотя времена сейчас и тяжелые, но мы обязательно со всем справимся.

Отметим, что SuRie уже была на сцене Евровидения, однако в роли бэк-вокалистки у представителей Бельгии в 2015 и 2017 годах.

К слову, подобный инцидент произошел с Джамалой на финале "Евровидения-2016" в Швеции - тогда украинский пранкер Виталий Сердюк взобрался на сцену рядом с певицей, и показал всем зрителям свои голые ягодицы.

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.

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