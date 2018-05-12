Евровидение-2018 финал: прямая видео-трансляция из Лиссабона

12 мая 2018, 21:37

В финале Евровидения выступит представитель Украины - Melovin, а также фавориты конкурса – Элени Фурейра и Нетта Барзилай. 

В финале Евровидения выступит представитель Украины - Melovin

Евровидение-2018: большой финал онлайн

12 мая в столице Португалии городе Лиссабоне в 22.00 по Киеву стартует финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции 26-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin.

Финал конкурса начнется в 22:00 по Киеву. Смотреть Евровидение-2018 можно одновременно на трех телеканалах - СТБ и UA: Первый и UA: Крым. 

Также прямую трансляцию Евровидения-2018 можно посмотреть на сайте Eurovision.ua, и на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv

Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.

Финал Евровидения-2018: участники

Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая в Лиссабоне, в нем приняли представители 19 стран. Во втором полуфинале 10 мая определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

Также в финале можно поболеть за участника от Украины, одессита Melovin, который даст старт конкурсу.

В финале "Евровидения-2018" примут участие представители 26 стран, шесть из них попадают в финал автоматически, поскольку являются основательницами конкурса: Испания, Франция, Британия, Германия и Италия. Компанию им составит хозяйка конкурса Португалия.

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По результатам голосований жюри и зрителей в двух полуфиналах определилась двадцатка финалистов. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Украина, Швеция.

Исполнители будут выступать в таком порядке:

1. Украина: Melovin – "Under The Ladder"

2. Испания: Альфред и Амайя — "Tu Canción"

3. Словения: Леа Сирк – "Hvala, ne"

4. Литва: Ева Засимаускайте – "When We're Old"

5. Австрия: Сезар Семпсон – "Nobody But You"

6. Эстония: Элина Нечаева – "La Forza"

7. Норвегия: Александр Рыбак– "That's How You Write A Song"

8. Португалия: Клаудия Паскаль— "O Jardim"

9. Великобритания: SuRie — "Storm"

10. Сербия: Саня Илич и Балканика – "Nova Deca"

11. Германия: Майкл Шульте — "You Let Me Walk Alone"

12. Албания: Евгент Бушпепа – "Mall"

13. Франция: Madame Monsieur — "Mercy"

14. Чехия: Миколас Джозеф – "Lie To Me"

15. Дания: Расмуссен – "Higher Ground"

16. Австралия: Джессика Маубой – "We Got Love"

17. Финляндия: Саара Аалто – "Monsters"

18. Болгария: Equinox – "Bones"

19. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"

20. Швеция: Бенджамин Ингроссо – "Dance You Off"

21. Венгрия: AWS – "Viszlát Nyár"

22. Израиль: Нетта Барзилай – "Tоу"

23. Нидерланды: Уэйлон – "Outlaw In ‘Em"

24. Ирландия: Райан О'Шонесси – "Together"

25. Кипр: Элени Фурейра – "Fuego"

26. Италия: Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"

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Украина на Евровидении-2018: Меловин откроет финал

Откроет финал своим выступлением представитель от Украины Melovin. Певец сознался, что его не пугает перспектива открытия завершающего этапа конкурса.

На сцене Алтис-Арены артист во втором полуфинале появился из рояля, который, по словам западных СМИ, напоминает гроб. Поэтому Melovin прозвали "молодым Дракулой".

Сам артист ранее прокомментировал подобную ассоциацию.

"Это совсем не гроб, но наша фантазия помогает нам для себя придумывать то, что это может быть. Это история музыканта, который начинает свой путь именно с игры на фортепиано. Я очень хотел показать рождение. Как я родился из музыки, как я иду своей дорогой, не обращая внимание на то, что говорят. А это было в моей жизни. Мне кажется, это просто история про меня, красивая история про меня. Это не гроб, но вариант очень хороший", - отметил исполнитель.

Далее в номере артист спускается вниз по лестнице.  В конце перморманса Melovin играет на рояле, а в это время лестница под исполнителем по движению его руки загорается.

Евровидение-2018: кто победит

Букмекеры конкурса определились с главной тройкой финалистов. По информации Eurovisionworld, среди тройки лидеров рейтинга снова произошла перестановка буквально в день проведения Евровидения-2018. 

Первое место с песней "Fuego" заняла исполнительница от Кипра Элени Фурейра. 

Второе букмекеры отдали Нетте Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy".

А вот с третьего места французский дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy" вытеснил ирландец Райан О'Шонесси с композицией "Together".

По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место, оставив позади 8 участников.

Букмекеры поставили Melovin на 18 место

Оценила шансы Melovin в финале Евровидения и советник министра культуры Украины, основательница "Территории А", и певица Анжелика Рудницкая. Она отметила, что у Melovin есть все шансы попасть в десятку финала конкурса, и посоветовала ему больше использовать свою "фишку" - линзу, и установить зрительный контакт с аудиторией.

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Украина финал Израиль Кипр Норвегия трансляция Александр Рыбак Melovin Евровидение-2018 Нетта Барзилай Элени Фурейра
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