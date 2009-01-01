Режиссер Эмир Кустурица попал в серьезную аварию

Никаких деталей о его состоянии здоровья пока не сообщается.

Эмир Кустурица bestefilms.ru

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попал в тяжелую автомобильную аварию в Сербии.

Об этом сообщает портал Dnevni Avaz.

Автомобиль Mercedes, которым управлял режиссер, вылетел с трассы на участке между Белградом и Чачаком.

На место инцидента прибыла скорая. После оказания первой помощи режиссера доставили в больницу для дальнейшего обследования. Никаких деталей о его состоянии здоровья пока не сообщается.

Ранее "Главред" писал, что всемирно известный кинорежиссёр Эмир Кустурица не принял участия в 69-м кинофестивале в Каннах. Отборочная комиссия фестиваля не включила в программу его новую картину "По Млечному пути" с Моникой Белуччи в главной роли.

Напомним, известный российский артист попал в ДТП в центре Москвы.