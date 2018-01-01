"Рогатку раздвинула": фанаты жестко прошлись по странному фото Насти Каменских

Певица предстала в новом образе для журнала "Viva!".

По мнению поклонников, Каменских сидит в очень странной позе instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, вызвала жаркие обсуждения под своей новой фотографией для журнала "Viva!".

На фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в желтом плаще и ярко красных ботфортах-чулках.

По мнению поклонников, Каменских сидит в очень странной позе, и от этого ноги кажутся чересчур огромными.

"Рогатку раздвинула", "Ребята, это может и креативно, но некрасиво. Испоганить так ножки....", "Странно", "Что с ногами?", "Раскинула", "Странно, с фотошопом перебрали", "Ну это уже перебор, я считаю. Нужно как-то видеть грань, когда красиво, а когда уже непонятно и ужасно", - возмущались подписчики.

Но истинные поклонники Каменских поддержали ее, и расхвалили образ, и восхитились длиной ног на снимке.

"Теперь я понимаю, что значит фраза "ноги от ушей", "Бесконечные ноги", "Как всегда неотразима", "Ого, ноги какие длинные", - удивлялись юзеры.

Это фото вызвало жаркие споры между подписчиками певицы instagram.com/kamenskux

Ранее "мокрая" Настя Каменских ошеломила фанатов пикантным фото.

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