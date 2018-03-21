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"Рокки все еще в форме": 71-летний Сталлоне показал изнуряющую тренировку

Сегодня, 16:32

Актер обнародовал видео занятий спортом.

Сталлоне
Актер обнародовал видео занятий спортом instagram.com/officialslystallone
Популярный американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выложил в Сеть видео со своей тренировки. Актер по всей видимости, активно готовится к сьемке "Крид 2" - сиквела фильма "Крид: Наследие Рокки".

71-летний культурист на своей странице в Instagram выложил два мотивационных видео, на которых он усердно занимается на тренажерах.

"Гори, детка, гори! Фантастическая машина", – написал он под видео.

Фанаты восхитились мощью актера, и отметили, что для своего возраста Сталлоне выглядит потрясающе.

"Живая легенда", "Лучший!", "Рокки все еще в форме", "Из чего ты сделан? Я вдвое младше тебя, а не могу сделать и половину твоих упражнений", - восхищались силой актера фанаты.  

Ранее пользователи Сети "похоронили" Сильвестра Сталлоне.
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Сильвестр Сталлоне, тренировка, упражнения, спорт, сила, Рокки
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