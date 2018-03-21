"Рокки все еще в форме": 71-летний Сталлоне показал изнуряющую тренировку

Актер обнародовал видео занятий спортом.

Актер обнародовал видео занятий спортом instagram.com/officialslystallone

Популярный американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне выложил в Сеть видео со своей тренировки. Актер по всей видимости, активно готовится к сьемке "Крид 2" - сиквела фильма "Крид: Наследие Рокки".

71-летний культурист на своей странице в Instagram выложил два мотивационных видео, на которых он усердно занимается на тренажерах.

"Гори, детка, гори! Фантастическая машина", – написал он под видео.

Фанаты восхитились мощью актера, и отметили, что для своего возраста Сталлоне выглядит потрясающе.

"Живая легенда", "Лучший!", "Рокки все еще в форме", "Из чего ты сделан? Я вдвое младше тебя, а не могу сделать и половину твоих упражнений", - восхищались силой актера фанаты.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 21 Мар 2018 в 9:31 PDT

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 21 Мар 2018 в 9:40 PDT

Ранее пользователи Сети "похоронили" Сильвестра Сталлоне.