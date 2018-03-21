"Рокки все еще в форме": 71-летний Сталлоне показал изнуряющую тренировку

Актер обнародовал видео занятий спортом.
71-летний культурист на своей странице в Instagram выложил два мотивационных видео, на которых он усердно занимается на тренажерах.
"Гори, детка, гори! Фантастическая машина", – написал он под видео.
Фанаты восхитились мощью актера, и отметили, что для своего возраста Сталлоне выглядит потрясающе.
"Живая легенда", "Лучший!", "Рокки все еще в форме", "Из чего ты сделан? Я вдвое младше тебя, а не могу сделать и половину твоих упражнений", - восхищались силой актера фанаты.
Ранее пользователи Сети "похоронили" Сильвестра Сталлоне.