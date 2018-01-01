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Семейная идиллия Трампов: Мелания вышла в свет в роскошном пальто и обнимала мужа, фото

Сегодня, 21:01

Первая леди США продемонстрировала шикарный образ.

мелания трамп
Мелания Трамп является иконой стиля Фото: VOGUE
Дональд и Мелания Трамп 19 марта посетили штат Нью-Гемпшир с официальным визитом.

Супруги демонстрировали на публике нежные чувства, пишет VOGUE.

Президент США и первая леди вели себя, как молодожены: отправляюсь к самолету, они ласково обнимали друг друга.

Восторг окружающих вызвал сногсшибательный образ Мелании Трамп. Она была в темно-синем пальто с поясом и вязанными рукавами от Chloé и кожаных сапогах от Gianvito Rossi. Образ дополняли стильные очки.

мелания трамп
Фото: VOGUE

мелания трамп
Фото: VOGUE

Напомним, ранее Трамп заявил, что его жене Мелании приходится нелегко из-за заявлений о его изменах с порнозвездой Сторми Дэниелс.
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Мелания Трамп, Дональд Трамп, США, семья, пальто, роскошь
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