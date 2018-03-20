Семейная идиллия Трампов: Мелания вышла в свет в роскошном пальто и обнимала мужа, фото

Дональд и Мелания Трамп 19 марта посетили штат Нью-Гемпшир с официальным визитом.

Супруги демонстрировали на публике нежные чувства, пишет VOGUE.

Президент США и первая леди вели себя, как молодожены: отправляюсь к самолету, они ласково обнимали друг друга.

Восторг окружающих вызвал сногсшибательный образ Мелании Трамп. Она была в темно-синем пальто с поясом и вязанными рукавами от Chloé и кожаных сапогах от Gianvito Rossi. Образ дополняли стильные очки.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его жене Мелании приходится нелегко из-за заявлений о его изменах с порнозвездой Сторми Дэниелс.