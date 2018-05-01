"Шутит, несмотря ни на что". Армен Джигарханян уже не в больнице

Российского актера постоянно навещают друзья.

Армен Джигарханян не находится в больнице, он дома Скриншот видео с youtube.com

Известный российский актер, 82-летний Армен Джигарханян уже не находится в больнице, а вернулся домой — в квартиру его второй жены Татьяны Власовой.

Артист живет в столице РФ Москве в Староконюшенном переулке, его постоянно навещают друзья, режиссеры из театра, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, актер не прикован к кровати, "он ходит по квартире, сидит и все время шутит, несмотря ни на что".

Ранее СМИ сообщали, что Армена Джигарханяна срочно доставили в одну из больниц Москвы с инфарктом, он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его официальный представитель Элина Мазур говорила, что артист около часа находился в состоянии комы.

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