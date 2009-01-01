Слава из "НеАнгелов" прокомментировала развод с мужем

Муж певицы призвал всех не верить слухам и заверил, что все будет в порядке.

Слава и Эдгард Каминские Instagram

Об этом пишет ivona.

"Знаете, все девчонки иногда могут погрустить, могут не погрустить. Но в жизни каждой девушки, женщины была какая-то ситуация, которая шкрябала изнутри и ее нужно было выпустить, выговориться", — рассказала певица.

Слава добавила, что не собирается ставить точку в отношениях с отцом своих детей и надеется, что все наладится в ближайшее время.

Ранее проблемы в отношениях прокомментировал сам Эдгар Каминский. Так, по его словам, на их отношения со Славой влияет насыщенный график работы.

"Просто у меня полно работы, у нее полно работы. Мы как-то меньше видимся и общаемся. Конечно, это влияет на семейные отношения", — признался "Зірковому шляху" Эдгар.

Но он призвал всех не верить слухам и заверил, что все будет в порядке: "Фанаты, не переживайте. Все будет хорошо".

Напомним, Слава из "НеАнгелов" уехала отдыхать с детьми на Донбасс.