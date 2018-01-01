"Слезы капают": Лолита пожаловалась, что пропустит выпускной дочери из-за запрета въезда в Украину

Артистка рассказала, что сможет наблюдать за выпускным только по видеосвязи.
На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором 19-летняя Ева позирует в белой кофте, джинсовых шортах и солнцезащитных очках.
"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне жаль!!! Любимая моя, я все равно рядом!.. Хоть и слезы капают...", - написала Лолита.
Напомним, что дочь Милявской Ева практически с самого рождения живет в Киеве с бабушкой и дедушкой, и нечасто видится с мамой.
Ранее скандальная Лолита спела в Крыму на украинском языке.
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