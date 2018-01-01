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"Слезы капают": Лолита пожаловалась, что пропустит выпускной дочери из-за запрета въезда в Украину

Сегодня, 17:40

Артистка рассказала, что сможет наблюдать за выпускным только по видеосвязи.

Лолита
Лолите запретили вьезд в Украину до 2020 года Фото: Instagram/Лолита Милявская
Российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину до 2020 года, пожаловалась, что не сможет присутствовать на выпускном дочери Евы в Киеве.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором 19-летняя Ева позирует в белой кофте, джинсовых шортах и солнцезащитных очках.

"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне жаль!!! Любимая моя, я все равно рядом!.. Хоть и слезы капают...", - написала Лолита.

Лолита, дочь
Дочь Лолиты Ева instagram.com/lolitamilyavskaya

Напомним, что дочь Милявской Ева практически с самого рождения живет в Киеве с бабушкой и дедушкой, и нечасто видится с мамой. 

Ранее скандальная Лолита спела в Крыму на украинском языке.

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Лолита Милявская, запрет, Украина, дочь, Ева
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