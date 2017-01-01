"Смешны и неинтересны": Бриджит Бардо высмеяла секс-скандал в Голливуде

Легендарная 83-летняя французская актриса назвала женщин, обвиняющих продюсеров в сексуальных домогательствах, лицемерными.

Reuters

Звезда французского кино Бриджит Бардо поделилась своим мнением насчёт секс-скандала, который разрастается в Голливуде.

Знаменитость осудила движение #MeToo, и считает большинство обвинений в сексуальном домогательстве "лицемерными" и "смешными".

Бардо уверена: актрисы первыми начинают заигрывать с продюсерами, чтобы получить роль, а потом, для пиара, говорят, что их домогались.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, с целью спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались. Что касается именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны, смешны и неинтересны", - об этом кинодива заявила в интервью французскому изданию Paris Match.

Она также отметила, что никогда не становилась жертвой домогательств, несмотря на то, что была секс-символом 50-х и 60-х годов.

"Спорные комплименты порой были приятны", - отметила звезда.

Напомним, в начале октября 2017 года бывшие и нынешние подчиненные кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили его в домогательствах. Это вызвало жуткий скандал. А представители Академии телевизионных наук и искусств США пожизненно исключили продюсера из своих рядов.

Также известная актриса Шэрон Стоун поделилась своим мнением о секс-скандалах в Голливуде, захохотав в ответ на вопрос о домогательствах.

Ранее легендарная французская актриса Катрин Денев, комментируя скандал вокруг продюссера Харви Вайнштейна, а также другие истории с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявила, что мужчины должны иметь возможность приставать к женщинам. Позже актриса частично извинилась за свое письмо в защиту мужчин.