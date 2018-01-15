Катрин Денев извинилась за свое письмо в защиту мужчин

Известная франузская актриса Катрин Денев прокомментировала свою подпись под открытым письмом в поддержку мужчин.

Она отметила, что не отказывается от своей позиции, но приносит извинения, если ее мнение оскорбляет настоящих жертв сексуального насилия.

"Я приношу свои глубокие извинения всем жертвам насилия, которые могли остаться обиженными тем письмом, которое было опубликовано в Le Monde. Но им и только им", - цитирует актрису Digital Journal.

Денев, которая подверглась яростной критике со стороны активистов движения #MeToo, также уточнила, что в письме не содержалось ничего такого, что вызвало гнев феминисток, отметив, что если бы в тексте содержалось что-то в защиту сексуальных преследований, то она бы его не подписала.

Денев также возразила, что не согласна с тем, что не может считаться защитницей женщин. Она напомнила, что была одной из женщин, которые подписали манифест в поддержку абортов, написанный французской иконой феминизма Симоной де Бовуар.

В начале января 2018 года Денев и еще 99 женщин подписали опубликованное в газете Le Monde обращение, в котором отметили, что настойчивые ухаживания и другие "неуклюжие проявления чувств" со стороны мужчин не являются преступлениями.

"...кампания #MeToo привела к серии публичных доносов и увольнений людей, которые, не имея возможности ответить или защищаться, были поставлены на то же место, что и сексуальные преступники. Это поспешное правосудие уже получило своих жертв, мужчин, подвергшихся наказаниям в своей профессии, которые были вынуждены уволиться, хотя все, что они делали — касались чьего-то колена или пытались заполучить поцелуй", — говорилось в письме.