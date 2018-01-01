Стало известно, почему Брэд Питт после расставания с женой на год отказался от секса

Актер намерен посвятить себя медитации и заботе о теле.
Он считает, что так ему будет проще пережить последствия бракоразводного процесса. Об этом сообщает The Sun.
Близкий к актеру источник рассказал изданию, что 54-летний актер намерен сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации. Он начал правильно питаться и отказался от спиртных напитков.
"Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог", — сказал собеседник издания.
Напомним, Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Поводом для расставания звездной пары стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. У супругов шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.
Как ранее сообщалось, Питт попал в ДТП на своем автомобиле Tesla. Актер сфотографировал повреждения, нанесенные авто и водительское удостоверение одного из водителей, после чего пожал ему руку и уехал.