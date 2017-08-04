"танціззіркамиchallenge": Алена Шоптенко приняла вызов и снова будет танцевать на главном паркете страны

Кто из звездных участников "Танців з зірками" составит пару Алене Шоптенко —остается тайной.

Алена Шоптенко Пресс-служба

27 августа на телеканале "1+1" состоится грандиозная премьера обновленных легендарных "Танців з зірками".

Тем временем, в рамках #танціззіркамиchallenge телеканала "1+1" стали известны имена большинства звезд нового сезона проекта.

С начала #танціззіркамиchallenge вся страна гадала, примет ли участие в проекте известная танцовщица и победительница первого сезона "Танців з зірками" Алена Шоптенко.

Сегодня любимица публики приняла вызов от "суперблондинки" Оли Поляковой. Артистка сняла трогательное видео на вертолетной площадке, и призналась, что в проекте, как и в первом сезоне, будет зажигать вместе с одним из звездных участников: "Оля Полякова передала мне #танціззіркамиchallenge, и я охотно его принимаю в привычной и самой любимой для меня роли танцора. Скоро на главном паркете стране будет очень жарко. До встречи в прямых эфирах", — сказала Алена.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)Авг 4 2017 в 4:30 PDT

В свою очередь, Алена Шоптенко передала #танціззіркамиchallenge всем танцором обновленных "Танців з зірками". Имена профессиональных артистов, которые составят пары звездным участникам проекта, Украина узнает уже скоро.

Напомним, на главной сцене страны свои силы попробуют ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, украинский шоумен Александр Скичко, певица и тренер "Голосу. Діти-4" Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, психолог Наталья Холоденко, певица Камалия, "суперблондинка" Оля Полякова и актер и участник "Лиги Смеха" Юрий Ткач. Певец и тренер "Голоса. Дети-4" Monatik и всемирно известная балерина Екатерина Кухар станут членами жюри проекта, а выйдут популярная певица Наталья Могилевская и известный танцовщик Влад Яма на паркет как пара — до сих пор является тайной. Неизменным ведущим "Танців з зірками" останется Юрий Горбунов.