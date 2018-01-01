Tayanna раскрыла трогательные подробности о романе с музыкантом, который младше ее на 8 лет

Также певица прокомментировала дуэт своего родного брата с Тимати.

У Tayanna новый роман. karavan.ua

Певица Tayanna скрывала роман с сыном шоумена Дмитрия Коляденко, солистом группы KADNAY Филиппом Коляденко. Филипп младше Татьяны на 8 лет.

Кроме того, один из братьев певицы живет в России и недавно записал дуэт с Тимати. Tayanna прокомментировала, как отнеслась к этому.

"Музыка вне политики. Так однозначно было для меня всю жизнь. Я не политолог. Я сестра своего брата. Ив нашей семье мы все научены поддерживать друг друга, потому что мы одна кровь", – заявила певица.

Ранее Tayanna выставила редкое фото с сыном, фанаты заподозрили ее в интересном положении. Певица поделилась трогательным снимком в Instagram.

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