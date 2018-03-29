"Ты беременна?": Tayanna выставила редкое фото с сыном, фанаты заподозрили ее в интересном положении

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась милым фото со своим 5-летним сыном Даниэлем.

"Мама и сын", - подписала она кадр в Instagram, и добавила эмоджи красное сердечко.

Поклонники певицы впервые увидели ее сына, и удивились, что он такой взрослый.

"Мама и ребенок-это Прелесть!", "Милые и прекрасные", "Ого какой он у вас уже большой", "Красивые", - задаривали комплиментами артистку и ее сына фанаты.

Другие же фанаты из-за позы и оверсайз свитера посчитали, что певица беременна.

"Вы беременны?", "Она беременна?", "Класс) ты беременна?", - спрашивали подписчики.

Ранее Tayanna показала, как изменилась за последние годы.