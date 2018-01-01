"Терминатор": Олег Винник поразил фанаток торсом в обтягивающей майке

Поклонницы потребовали, чтобы артист вовсе снял майку, и показал пресс.

Артист показал фото с тренировки УНИАН

Популярный украинский исполнитель Олег Винник показал, как тренируется в Буковели, и вызвал жаркую реакцию поклонниц.

На своей странице в Instagram известный артист поделился двумя фото, на которых позирует в обтягивающей майке, которая выгодно подчеркивает его мускулистый торс, в серых штанах и кепке с надписью OV (Олег Винник).

"Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятно", - подписал фото Винник.

Поклонницы засыпали артистка комплиментами, потребовав от него совсем раздеться и показать оголенный торс.

"Ого, широкий", "Красавчик Аполлон", "Очень сексуальный", "Рембо первая кровь", "Ох, красивый мужчина! ", "Олежка! Пресс! Мы требуем, чтобы вы показали свой пресс!", "Я Вас не узнала... хороши..", "Огонь! Хотим увидеть ваши кубики!", "Терминатор" - восхищались поклонницы.

Поклонницы потребовали, чтобы артист вовсе снял майку, и показал пресс instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник поразил поклонниц физической формой instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее Олег Винник прокатился за рулем погрузчика прямо по стадиону.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram