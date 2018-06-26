"Мужские игрушки". Винник прокатился за рулем погрузчика прямо по стадиону: видео

Олег Винник проехался за рулем небольшого погрузчика.
Популярный украинский исполнитель Олег Винник показал свое умение управлять необычной техникой.
В размещенном видеоролике Винник обратился к своим фанатам, призвал их посетить его предстоящий концерт в Белой Церкви и проехался за рулем небольшого погрузчика.
"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", — подчеркнул Винник.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске попросили освятить стадион после выступления Винника.