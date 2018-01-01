Украинская актриса резко выступила против русского языка

Ирма Витовская рассказала, что не пойдет работать в русскоязычные проекты.

Ирма Витовская отказалась от русскоязычных проектов Фото: ukrinform.ru

Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская призвала своих коллег отказаться от русскоязычных проектов. Она заявила, что свой выбор относительно использования русского языка сделала еще после Иловайской трагедии.

"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", - заявила Витовская в интервью "Укринформу".

Она добавила, что актеры являются рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это и является фронтом артистов.

Актриса так же заявила, что артистам, ездящим на гастроли в Россию, оправдания нет.

"А вот те, кто здесь снимается в русскоязычном теле-кинопродукте, даже в украинском, как мы говорим – "сделано в Украине"... Мы же видим, как наклеиваются номера на машины, как переодевается форма, эти фильмы все равно продаются в Россию. Вот по отношению к этим актерам я не могу сказать – вы все проститутки, но мне это болит, потому что, по сути, держать оборону на данный момент единицам очень трудно. Если бы 50-70 топовых артистов отказались от таких съемок, через полгода мы бы увидели, как рушится эта история", - отметила артистка.

Витовская также заверила, что она не будет принимать участие в русскоязычных проектах, и если не будет работы, она даже пойдет трудиться в Макдональдс.

"Я такая нарванная, что могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда. Пока эта война продлится, я буду стоять на этом, это мой фронт", - рассказала актриса.

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