Украинская актриса резко выступила против русского языка

Ирма Витовская рассказала, что не пойдет работать в русскоязычные проекты.
"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", - заявила Витовская в интервью "Укринформу".
Она добавила, что актеры являются рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это и является фронтом артистов.
Актриса так же заявила, что артистам, ездящим на гастроли в Россию, оправдания нет.
"А вот те, кто здесь снимается в русскоязычном теле-кинопродукте, даже в украинском, как мы говорим – "сделано в Украине"... Мы же видим, как наклеиваются номера на машины, как переодевается форма, эти фильмы все равно продаются в Россию. Вот по отношению к этим актерам я не могу сказать – вы все проститутки, но мне это болит, потому что, по сути, держать оборону на данный момент единицам очень трудно. Если бы 50-70 топовых артистов отказались от таких съемок, через полгода мы бы увидели, как рушится эта история", - отметила артистка.
Витовская также заверила, что она не будет принимать участие в русскоязычных проектах, и если не будет работы, она даже пойдет трудиться в Макдональдс.
"Я такая нарванная, что могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда. Пока эта война продлится, я буду стоять на этом, это мой фронт", - рассказала актриса.
Ранее Анастасия Приходько предложила, что делать с артистами, гастролирующими в РФ.