Умерла известный украинский режиссер Кира Муратова

Причины смерти не указываются.

Умерла Кира Муратова. wikipedia.org

6 июня скончалась украинский режиссер Кира Муратова.

"Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...", — написал продюсер Юрий Минзянов в своем Facebook.

Причины смерти режиссера не указываются.

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Ей было 83 года. В 80 лет она заявила о завершении карьеры. Жила в Одессе.

Родилась Муратова в Румынии в 1934 году. Прославилась как украинский и советский кинорежиссер, сценаристка и актриса. С 1961 года – режиссер на Одесской киностудии, работала также на "Ленфильме".

Среди наиболее заметных ее работ фильмы "Астенический синдром" (удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году), "Перемена участи".

Последними работами Муратовой стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Ранее известный волонтер и друг покончившего с собой режиссера Леонида Кантера Мирослав Гай рассказал подробности его самоубийства.

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