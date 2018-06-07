"Труп мой на помойку выбросьте, отдайте в зоопарк зверям": лучшие цитаты Киры Муратовой

7 июня 2018, 00:52

"Главред" собрал наиболее яркие высказывания режиссера.

Не стало Киры Муратовой. Лучшие цитаты.

6 июня скончалась украинский режиссер Кира Муратова.

Родилась она в Румынии в 1934 году. С 1961 года – режиссер на Одесской киностудии, работала также на "Ленфильме". Прославилась как кинорежиссер, сценаристка и актриса. 

Самыми заметными считаются ее фильмы "Астенический синдром" (удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году) и "Перемена участи".

Последними работами Муратовой стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

"Главред" собрал наиболее яркие высказывания режиссера.

  • Мне не надо, чтобы про меня снимали документальное кино. Дневники и всё, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и всё.
  • Правда в основном ужасна, мучительна, смертельна. Увидеть её – значит умереть.
  • Живые люди – это очень опасно... Я всегда говорю, что хочу их всех загнать в пленку! После этого они могут делать все, что угодно: пить, болеть, умереть. Они уже существуют, они уже мои, и не только мои.
  • Кино – это радость! Никаких других настоящих радостей для меня нет.
  • Искусство ограждает от хаоса, даже показывая хаос.
  • Ни разу не видела в кино поцелуя, который бы мне понравился.
  • Я уже давно разуверилась в том, что возможны перемены к лучшему от того, кому и как я что-то скажу, кому какое дам интервью или понравлюсь ли определенной группе зрителей.
  • Острый сюжет стал меня интересовать с тех пор, как я, если говорить высокопарно, разуверилась в возможности прогресса.
  • Я ненавижу войну. Я вообще не понимаю, как это можно — в XXI веке убивать друг друга. Это должно быть запрещено, как людоедство. Хотя людоедство я еще как-то могу понять, потому что голодные люди едят как животные. Но война — это омерзительная вещь. Ни ради какой территории, даже если ты назовешь эту территорию родиной, мы не имеем права убивать друг друга.

Напомним, 6 июня в Одессе также умерла волонтерка Инна Осмачко. Причиной ее смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

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смерть цитаты Кира Муратова
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