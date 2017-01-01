В Британии назвали сумму, которую рассчитывают получить от свадьбы принца Гарри

В Британии ожидают экономического эффекта от свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Reuters

Свадьба британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл, которая запланирована на 19 мая 2018 года, по предварительным подсчетам принесет экономике Великобритании почти полмиллиарда фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что празднование состоится в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы на протяжении почти тысячи лет, пишет Reuters.

Prince Harry's wedding to Meghan Markle 'set to boost UK economy' https://t.co/hwNaPI5LZx pic.twitter.com/dfHE4EbuZG — Reuters UK (@ReutersUK) 3 января 2018 г.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма в апреле 2011 года способствовала росту количества посетителей Великобритании на 350 тысяч человек по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Похожего экономического эффекта ожидают и теперь, во время свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

В целом, по расчетам экспертов, примерно 200 миллионов фунтов стерлингов поступят из сферы туризма, еще 150 миллионов фунтов люди потратят на вечеринки и празднества по случаю свадьбы.

На сувенирной продукции, которую специально выпустят к знаменательной дате, планируют заработать около 50 миллионов, а еще почти 100 миллионов фунтов, по оценкам специалистов, принесет реклама Великобритании во всем мире.

Ранее сообщалось, что свадьба, принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Королева Елизавета II дала свое согласие на проведение церемонии венчания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.