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В Британии назвали сумму, которую рассчитывают получить от свадьбы принца Гарри

Сегодня, 14:55

В Британии ожидают экономического эффекта от свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Гарри и Меган
Reuters
Свадьба британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл, которая запланирована на 19 мая 2018 года, по предварительным подсчетам принесет экономике Великобритании почти полмиллиарда фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что празднование состоится в Виндзорском замке, где проживали британские короли и королевы на протяжении почти тысячи лет, пишет Reuters

 

По данным Управления национальной статистики Великобритании, свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма в апреле 2011 года способствовала росту количества посетителей Великобритании на 350 тысяч человек по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Похожего экономического эффекта ожидают и теперь, во время свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

В целом, по расчетам экспертов, примерно 200 миллионов фунтов стерлингов поступят из сферы туризма, еще 150 миллионов фунтов люди потратят на вечеринки и празднества по случаю свадьбы.

На сувенирной продукции, которую специально выпустят к знаменательной дате, планируют заработать около 50 миллионов, а еще почти 100 миллионов фунтов, по оценкам специалистов, принесет реклама Великобритании во всем мире.

Ранее сообщалось, что свадьба, принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Королева Елизавета II дала свое согласие на проведение церемонии венчания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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