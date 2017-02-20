В России не сбираются лишать Кобзона мандата из-за паспорта ДНР

Паспорт ДНР певец получил в середине 2016 года из рук Александра Захарченко.
Об этом пишет espreso.tv, ссылаясь российские СМИ.
"Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства-за того, что ДНР государством не является", — сказал первый заместитель руководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский.
Он подчеркнул, что надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства.
Паспорт ДНР Кобзон получил в середине 2016 года из рук главы ДНР Александра Захарченко.
Как известно, 18 февраля сайт Кремля обнародовал указ за подписью президента РФ о признании на территории Российской Федерации документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.
Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что подписанием данного указа президент РФ Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки и вышел из "Минского процесса".
Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина очередным циничным доказательством российской оккупации.
Напомним, в ОБСЕ заявили, что признание Россией "паспортов" ЛДНР еще одна преграда для прекращения войны на Донбассе.