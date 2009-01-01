Вдова основателя Playboy Хью Хефнера впервые заговорила о его смерти

Она не могла ответить на многочисленные соболезнования, поскольку очень тяжело переживает кончину мужа.

Кристалл Харрис и Хью Хефнер Instagram

Молчание это 31-летняя девушка нарушила вчера, дав развернутый комментарий журналу People, пишет hello.

Она не могла ответить на многочисленные соболезнования, поскольку очень тяжело переживает кончину мужа.

"Я убита горем. Я все еще не верю в это. Мы похоронили его в субботу. Он находится там, где всегда хотел провести вечность. Он был американским героем. Первопроходцем. Добрая и смиренная душа, которая открыла свою жизнь и свой дом всему миру", — рассказала Кристалл, отметив, как сильно супруг любил ее.

"Я чувствовала, насколько он любил меня. Я любила его так же сильно. Я благодарна за это. Он дал мне жизнь. Он показал мне путь. Он преподавал мне доброту. Я буду чувствовать себя вечно благодарной за то, что могла быть рядом, держать его руку и говорить ему, насколько я люблю его. Он изменил мою жизнь, он спас мою жизнь. Он заставил меня чувствовать себя любимой каждый день. Он был моим маяком в этом мире. Никогда не было и уже не будет никого подобного Хью Хефнеру", — добавила она.

Напомним, Памела Андерсон разрыдалась из-за смерти основателя Playboy Хью Хефнера.