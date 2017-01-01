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Вера Брежнева порадовала фанатов изгибами стройной фигуры в купальнике: фото

Сегодня, 15:52

Даже на отдыхе исполнительница не забывает сделать пару горячих кадров.

Вера Брежнева
Вера Брежнева http://vchaspik.ua
Украинская поп-исполнительница Вера Брежнева, известная своими постоянными гастролями в России, продолжает радовать соблазнительными фотографиями.

На снимке, опубликованном на собственной странице в социальной сети Instagram, певица позирует в черном обтягивающем купальнике и небрежно одетом белом жакете. Как следует из подписи к фотографии, Брежнева сейчас находится на отдыхе в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

Вера Брежнева
Instagram

"Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу", − написала она.

Напомним, ранее певица показала красивые новогодние фото, на которых она запечатлена со своим супругом Константином Меладзе.
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Брежнева, США, Instagram
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