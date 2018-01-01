Вера Брежнева запуталась в юбке и упала на сцене во время выступления

Зрители в зале поняли, что артистка пела под фонограмму.

Зрители в зале поняли, что артистка пела под фонограмму instagram.com/ververa

С известной украинской певицей Верой Брежневой случился конфуз во время выступления на концерте "Звезды Русского Радио" в московском "Крокус Сити Холле".

Артистка появилась на сцене в черном топе и юбке с пышным подолом. Брежнева спустилась в зал, чтобы исполнить композицию "Близкие люди", пишет kp.ru.

Спев несколько строк, певица, вероятно, запуталась в подоле собственной юбки и упала, даже вскрикнув при этом. Однако фонограмма продолжила звучать, тем самым дав понять поклонникам певицы, что она поет не в живую.

Никто из зрителей не спохватился, и не помог артистке, только спустя мгновение стоявший рядом охранник помог Брежневой подняться.

Певица продолжила "петь" композицию "Близкие люди" и все-таки пошла в зал. Поднявшись на сцену, Брежнева пошутила.

"Не всегда легок путь артиста", - сказала она, указав на лестницу, на которой упала.

Ранее Вера Брежнева поделилась жизнерадостными фото.